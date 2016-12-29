События 29 декабря

29 декабря в мире отмечают:
Вселенский день нового русского
События:
1891 — Т. Эдисон запатентовал радио.
1902 — В Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь».
1930 — Американец Фред Ньютон проплыл вниз по течению Миссисипи 2940 км, в общей сложности находясь в воде 742 часа (мировой рекорд).
1932 — В СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.
1976 — Начал работу завод КамАЗ.
Родились:
1709 — Елизавета, российская императрица из династии Романовых. Начало царствования Елизаветы запомнилось как период роскоши и излишеств. «Весёлая царица была Елисавет: поёт и веселится, порядка только нет», — иронизировал А. К. Толстой.
1938 — Джон Войт, американский актёр, лауреат премии «Оскар» 1979 года. Отец актрисы Анджелины Джоли.
1964 — Грушевский, Михаил Яковлевич — российский актёр, юморист, эстрадный пародист, спортивный эксперт. В 2008 году участвовал в реалити-шоу «Первого канала» «Последний герой».
1972 — Дэвид Джуд Хейворт Лоу, британский киноактёр. Двукратный номинант премии «Оскар».
1976 — Полина Сибагатуллина, юмористка, актриса КВН и «Comedy Woman». Первый раз на профессиональную сцену вышла в 4-м классе.