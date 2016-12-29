События 29 декабря

29 декабря в мире отмечают:

Вселенский день нового русского

События:

1891 — Т. Эдисон запатентовал радио.

1902 — В Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь».

1930 — Американец Фред Ньютон проплыл вниз по течению Миссисипи 2940 км, в общей сложности находясь в воде 742 часа (мировой рекорд).

1932 — В СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.

1976 — Начал работу завод КамАЗ.

Родились:

1709 — Елизавета, российская императрица из династии Романовых. Начало царствования Елизаветы запомнилось как период роскоши и излишеств. «Весёлая царица была Елисавет: поёт и веселится, порядка только нет», — иронизировал А. К. Толстой.

1938 — Джон Войт, американский актёр, лауреат премии «Оскар» 1979 года. Отец актрисы Анджелины Джоли.

1964 — Грушевский, Михаил Яковлевич — российский актёр, юморист, эстрадный пародист, спортивный эксперт. В 2008 году участвовал в реалити-шоу «Первого канала» «Последний герой».

1972 — Дэвид Джуд Хейворт Лоу, британский киноактёр. Двукратный номинант премии «Оскар».

1976 — Полина Сибагатуллина, юмористка, актриса КВН и «Comedy Woman». Первый раз на профессиональную сцену вышла в 4-м классе.