Санаторий Жосалы
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Сильные морозы надвигаются на Казахстан

Алтынай Сарсенбаева 12 часов назад Комментировать 24

Морозы, снегопады и метели предстоит пережить казахстанцам! Ближайшие три дня в республике ожидается серьёзное похолодание. На всей территории страны температура будет минимум на пять градусов ниже нормы.

Виноват в этом арктический воздух с Карского моря. Сначала он достигнет северных областей, а потом начнёт смещаться в юго-восточном направлении. И в итоге захватит весь Казахстан! К морозам почти сразу добавятся снегопады и метели. Теплее одеваться придётся жителям Акмолинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей. Их ожидают сильный ветер и метель. Осадков в Казгидромете не прогнозируют лишь на юго-востоке.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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