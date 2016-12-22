Сильные морозы надвигаются на Казахстан

Морозы, снегопады и метели предстоит пережить казахстанцам! Ближайшие три дня в республике ожидается серьёзное похолодание. На всей территории страны температура будет минимум на пять градусов ниже нормы.

Виноват в этом арктический воздух с Карского моря. Сначала он достигнет северных областей, а потом начнёт смещаться в юго-восточном направлении. И в итоге захватит весь Казахстан! К морозам почти сразу добавятся снегопады и метели. Теплее одеваться придётся жителям Акмолинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей. Их ожидают сильный ветер и метель. Осадков в Казгидромете не прогнозируют лишь на юго-востоке.