С Нового года отменят поезд Караганда-Жезказган

С 1 января 2017 года отменят поезд направлением Караганда-Жезказган.

Он отправляется из областного центра по четным дням. Будет ли ему альтернатива? – такой вопрос через портал электронного правительства задал акиму Карагандинской области Руслан Омиржан.

Глава региона ответил, что отменить поезд на Жезказган решило министерство по инвестициям и развитию Казахстана. Его заменит состав 308Ц«Астана-Жезказган». Он будет курсировать ежедневно.

«Новый поезд будет состоять из 12 вагонов, что больше предыдущего в два раза, — сказано в ответе Нурмухамбета Абдибекова. — Это создаст дополнительные удобства для жителей региона, так как появится ежедневное прямое сообщение с Астаной».