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С Нового года отменят поезд Караганда-Жезказган

Алтынай Сарсенбаева 1 неделя назад 1 Комментарий 601

С 1 января 2017 года отменят поезд направлением Караганда-Жезказган.

Он отправляется из областного центра по четным дням. Будет ли ему альтернатива? – такой вопрос через портал электронного правительства задал акиму Карагандинской области Руслан Омиржан.

Глава региона ответил, что отменить поезд на Жезказган решило министерство по инвестициям и развитию Казахстана. Его заменит состав 308Ц«Астана-Жезказган». Он будет курсировать ежедневно.

«Новый поезд будет состоять из 12 вагонов, что больше предыдущего в два раза, — сказано в ответе Нурмухамбета Абдибекова. — Это создаст дополнительные удобства для жителей региона, так как появится ежедневное прямое сообщение с Астаной».

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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Один комментарий

  1. Владимир
    21.12.2016 из 09:36

    И каким же образом жители Жезказгана будут добираться до Караганды по делам?
    Приезжать в 0:45 ночи? Бред какой-то.
    Чем вообще занимается министерство по инвестициям и развитию Казахстана?
    Жезказган совсем за город уже не считают. Полнейшее наплевательское отношение.

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