«Продавшую» дочку жительницу Балхаша отправили на лечение в психбольницу

Балхашский городской суд приговорил жительницу Карагандинской области, «продавшую» дочку за 30 тысяч тенге, к принудительному амбулаторному лечению в психиатрической клинике. В суде были предоставлены доказательства ее психического расстройства.

«Согласно заключению стационарной комплексной судебной-психиатрической экспертизы, обвиняемая страдала ранее и страдает в настоящее время психическим расстройством. Постановлением суда в отношении нее назначены принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра», — сообщили в пресс-службе Балхашского городского суда.

Напомним, жительница Балхаша была задержана при попытке продать свою двухлетнюю дочь Гулим 2 июня 2016 года. 22-летнюю подозреваемую взяли с поличным при получении 30 тысяч тенге. Полиция завела на нее уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетними». Малышку поместили в детский дом «Шапагат». Позже родные Гулим заявляли, что хотят забрать ребенка оттуда. По словам бабушки девочки, у матери ребенка не было злого умысла, она не собиралась продавать ребенка. На такую сделку молодую маму якобы толкнуло плачевное материальное положение семьи.

Позже в суде выяснилось, что женщина психически нездорова. Также стало известно, что она с детства страдает умственной отсталостью.