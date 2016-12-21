Повышение пенсий и пособий пройдет в два этапа

Стало известно, когда в стране повысят пенсии и пособия. Как сообщила министр Тамара Дуйсенова, всё произойдет в течение следующего года и в два этапа.

Уже с 1 января на 9 процентов больше получат пенсионеры. А через полгода им добавят ещё 11. В итоге получаются те самые 20 процентов, о которых распорядился президент. Отмечу, что речь идет только о солидарной трудовой пенсии. Что же касается единовременного пособия на рождение ребенка, с начала года оно увеличится на 7 процентов. А с 1 июля мамочки будут получать еще на 13 процентов больше.

Напомним, 15 декабря Нурсултан Назарбаев поручил повысить размер пенсий и пособий по рождению ребенка.