Почти половина казахстанцев не уверены в том, что получат свою пенсию

43% граждан считают, что пенсионные отчисления не являются гарантией стабильных выплат в старости, пишет informburo.kz.

По результатам опроса, проведённого среди двух тысяч казахстанцев специалистами бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, 43% из числа опрошенных граждан не думают, что когда-либо получат свои пенсионные накопления. Ещё 16% респондентов заявили, что пенсионные отчисления – лишь дополнительный налог и «большую часть этих денег в итоге расхитят».

При этом 41% опрошенных верит, что пенсионные взносы являются гарантией стабильных выплат по достижении пенсионного возраста. Скептичнее всех, по результатам опроса, оказались настроены жители Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей.

При этом суть накопительной пенсионной системы одобрили 35% участников опроса. Треть опрошенных считает, что действующая модель себя не оправдывает. Оставшиеся 34% затруднились с ответом.

В ходе исследования также были опрошены две группы старшего поколения – 60-69 лет и 70 и старше. В гарантированность и стабильность пенсионных выплат поверили 74% опрошенных из первой группы и 76% из второй группы населения.

36% респондентов не сильно порадовались тому, что их сбережения используются в качестве инвестиций в различные отрасли экономики. Противников такого использования денег больше всего в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях. 35% казахстанцев выступают категорически против подобного использования пенсионных средств и считают, что лучше всего отправить пенсионные накопления на банковский депозит. Из всех респондентов лишь оставшиеся 29% одобряют инвестирование в различные сферы экономики.

49% респондентов считают, что существующий пенсионный возраст нужно уменьшить, так как состояние здоровья большинства граждан к этому моменту не позволяет полноценно трудиться. В этом вопросе оказались солидарны как мужчины, так и женщины. 34% уверены, что работать в этом возрасте возможно, однако большие трудности представит поиск потенциального работодателя. Лишь 17% отметили, что до пенсионного возраста большинство граждан способно работать эффективно.

В 2017 году ожидается повышение пенсионных выплат на 20%. Однако повышение будет состоять из двух этапов. Так с 1 января сумма выплат увеличится на 9%. С 1 июля пройдёт повышение ещё на 11%, что в совокупности составит 20% к концу года.