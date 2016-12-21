Первый в РК завод по утилизации авто построят в Караганде

ТОО «Оператор РОП» подвело итоги тендера по организации перерабатывающего предприятия. Компания-победитель обещает перерабатывать до 50 тысяч старых машин в год, отправляя металл на переплавку.

Ожидается, что строительство первого в Казахстане завода по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств начнётся в марте 2017 года и завершится в августе 2017 года. ТОО Recycling Company, выигравшее тендер, планирует оснастить завод современной шредерной установкой итальянского производства. Оборудование позволит перерабатывать 20-25 легковых автомобилей в час и не менее 150 автомобилей в смену. Годовая мощность завода по утилизации ВЭТС составит 50 тысяч машин.

Процесс утилизации авто обещают сделать полного цикла, организовав слив технических жидкостей, прессовку кузова и отправку вторичного сырья для дальнейшей переработки на действующие металлургические заводы Карагандинской области. Заявленная глубина переработки ВЭТС составит 90%.