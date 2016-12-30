Новый год жители Темиртау должны встретить в теплых квартирах

Из-за нестабильной работы ТЭЦ-2 жители Темиртау после 20 декабря не были обеспечены теплом в соответствии с предусмотренными параметрами и буквально замерзали в своих квартирах. Шквал жалоб в эти дни поступил в адрес акима области и акима города Темиртау. Ситуация требовала срочного решения проблемы.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков выехал в Темиртау и дал ряд поручений. Одно из них — провести совещание и наметить планы, способствующие срочному устранению неполадок в подаче тепла.

— Мы провели выездное совещание на ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау», — комментирует заместитель акима области Андрей Ляпунов . — Вы знаете, что с 20 декабря нестабильная работа котлов и, как следствие, некачественная подача тепла в дома спровоцировала негативную реакцию потребителей. Мы собрались на совещании, чтобы сверить часы и посмотреть, как за эти два дня на ТЭЦ-2 подготовили оборудование. Сегодня мы имеем в работе 4 котла и 2 котла в резерве. Сейчас один котел после капитального ремонта уже в работе, он растоплен, идет набор параметров — давления и пара. Как только он достигнет необходимого номинала, котел мы включим в параллельную работу. На сегодняшний день теплоснабжение потребителей Темиртау осуществляется с перегревом при графике 80 градусов выдаем 84 градуса. Надеемся так проработать до Нового года и все праздники, чтобы жители Темиртау встретили Новый год в максимально комфортных условиях, в теплых квартирах. Что касается прохождения отопительного сезона по области в целом, то он проходит в штатном режиме и никаких замечаний нет. Все потребители с теплом, работы идут в соответствии с графиком.