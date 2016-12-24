Новый год 2017 — как встречать, что надеть, что подарить

С каждым днем к нам приближается новый 2017 — год Красного Огненного Петуха. Праздничный новогодний вечер каждый из нас будет стараться провести как можно веселее и радостнее, ведь как новый год встретишь, так его и проведешь. Но как правильно встретить Огненного Петуха, чтобы грядущий год принес только счастье, удачу и гармонию? На этот вопрос мы и постараемся ответить.

Красный Огненный Петух вступит в свои права 28 января 2017 года, с наступлением китайского нового года.По мнению специалистов астрологов, Петух в восточном календаре — это символ обновления, начала чего-то нового и неизвестного. Поэтому и грядущий год обещает перемены в жизни каждого человека. Изменится ситуация и в более масштабном плане — в стране, а также на мировой арене. А будут эти перемены приятными или нет — в ваших руках.

В 2017 году очень повезет целеустремленным и упорным людям. Это не тот случай, когда вы ниоткуда сорвете большой куш. Красный Огненный Петух будет помогать только тем, кто что-то делает для достижения своих желаний и проявляет силу воли.

Для всего мира и каждой страны в отдельности новый 2017 год станет переломным. Если будут выборы, то новый глава государства проявит себя с новой стороны и предпримет все возможное, чтобы что-то изменить в стране. Другой вопрос, какое влияние окажут эти изменения на благополучие страны. Об этом астрологи молчат. Но одно можно сказать точно — именно год Красного Огненного Петуха станет отправной точкой от кризиса к благополучию. Конечно же, все наладится не за один год, но надежда на светлое будущее все же есть.

В межличностных отношениях будет нелегко найти взаимопонимание и компромиссы. Это обусловлено особенностями характера хозяина 2017 года. Что ж, старайтесь в грядущем году не принимать все близко к сердцу и сохранять холодный рассудок при любом конфликте. А главное — этот год это возможность для каждого из нас научиться находить компромиссы в конфликтных ситуациях. Не обойдется без распрей и на мировой арене. По мнениям астрологов, главы государств то и дело будут выяснять между собой, кто главный.

Характер Красного Огненного Петуха

Это точно неоднозначная личность. Такие люди обычно являются семейными, ведь они любят, а главное умеют заботиться о своих близких. Но вот исключительной верностью представители этого знака, к сожалению, не отличаются. Их любвеобильность и тяга к флирту порой мешают их семейному счастью.

Любят Огненные Петухи и покрасоваться перед зеркалом, при чем независимо от пола. Более того, они умеют это делать и прикладывают к этому достаточно много усилий. Одно из лучших достоинств таких людей — это понимание того, что красоты нельзя добиться только внешне. Поэтому они стараются расти духовно и интеллектуально, но не для собственного удовлетворения, а для того, чтобы показать себя.

Представители этого знака обычно тщательно подбирают свой круг, так как понимают, что среда обитания имеет тесную связь с развитием человека. Поэтому и дружить Красный Огненный Петух будет только с теми людьми, которые подходят ему по умственному и духовному развитию.

Еще одно качество таких людей — это любовь ко всему прекрасному. В их квартире всегда будет особенный интерьер, их спутники всегда являются украшением любой компании, а рабочее место всегда будет отличаться красотой и оригинальностью.

Как мы уже упоминали, быть рядом с Красным Огненным Петухом довольно трудно, в частности из-за того, что сложно заслужить его доверие. Но если это получится, то в итоге вы получите самого заботливого и нежного спутника или друга.

Где и как встретить новый год 2017 — год Красного Огненного Петуха

Если вы на 2017 год решили путешествовать, то лучше отложить поездку хотя бы на несколько дней. Все потому, что этот знак восточного гороскопа заядлый семьянин и домосед. Именно это по мнению астрологов сможет принести гармонию и взаимопонимание в семью. Если же поездку отменить нельзя, то хотя бы езжайте с семьей.

Самое главное правило в этом году — ни в коем случае нельзя проводить новогодний вечер раздельно от своей семьи. Это может плохо сказаться на взаимоотношениях между членами семьи. При этом, если есть какие-то разногласия и обиды, то лучше разобраться с ними до наступления полночи. Иначе, если вы встретите 2017 год в ссоре или с тайной обидой на сердце, то хозяин этого года будет крайне недоволен и может проучить вас. Поэтому лучше найти компромисс, попросить прощения и помириться. Во время самого празднования нельзя ссориться, лучше сдержать свой пыл и в некоторых ситуациях лучше просто промолчать, а позже, после праздников, когда эмоции совсем уйдут, можно спокойно поговорить и прийти к общему знаменателю. Если же это был пустяк, то это забудется, а отношения не испортятся.

Идеальным вариантом для встречи Нового года 2017 является большая и веселая компания друзей. Пригласите именно тех людей, с которыми вы хотели бы сплотиться в грядущем году.

В чем встречать Новый год 2017

Как вы уже догадались, главный цвет 2017 года, в принципе как и прошлого — это красный. При этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд бордового, алого и даже все оттенки розового цветов. Вообще астрологи утверждают, что хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а это значит в этот список можно включить оранжевый и желтый. Если же огненные оттенки вам не по нраву, то хорошими цветами будут и фиолетовый с синим. Это точно привлечет внимание Петуха.

Если говорить о стиле, то в этом году для девушек лучшим вариантом будут асимметричные наряды и неважно, что именно — юбка с блузой, платье или даже комбинезон. А вот мужчинам в этом году лучше совсем отойти от небрежного стиля и отказаться от смешных футболок и порванных джинс. Позаботьтесь о том, чтобы выделяться и выглядеть оригинально, но в то же время элегантно. Пусть это будет пуловер или джемпер с брюками, главное, чтобы они лишь подчеркивали вашу мужественность. То же касается и женского наряда — в нем вы должны быть женственной и нежной, а не кричащей и дерзкой. Оставьте этот образ на потом.

Аксессуаров должно быть ни много, не мало. Очень важно в этом плане найти золотую середину и лучше, если их будет меньше, чем необходимо. Украшения должны только лишь подчеркивать ваш образ и дополнять его. Поэтому нежелательно надевать в этом году что-то кричащее, придерживайтесь минимализма.

Что приготовить на Новый год 2017

В этом году хозяйки могут не ограничивать свою фантазию и выдумку. Мясные блюда, различные салаты, закуски, морепродукты и рыба — все это обязательно понравится символу грядущего года. Но чтобы закрепить успех и добиться своего, астрологи советуют поставить мясные блюда рядом с морепродуктами. Это позволит в грядущем году уловить птицу счастья и увеличить свои доходы.

Хозяин грядущего года крайне негативно относится ко всему ненатуральному. Поэтому никаких полуфабрикатов на столе быть не должно. То же касается и готовой еды из ресторанов. Если же вам захочется пиццы или роллов, то лучше сделайте их самостоятельно, это не так сложно.

Все же у представителя этого знака есть свои предпочтения — это сладкое. Поэтому самое время доставать свои фирменные рецепты десертов и порадовать своих близких. Кроме того, чтобы в доме всегда водились деньги и благополучие, обязательно поставьте на стол вазу с фруктами.

Как украсить стол на Новый год 2017

Если с прошлого года у вас остались свечи и нарядные подсвечники, то смело можете доставать их и в этом году, так как Огненная тематика все еще актуальна. Также можно использовать прошлогодние украшения красного цвета. Это может быть что угодно — салфетки, фигурки, композиции, скатерть и так далее.

Но в отличие от уходящего года Обезьяны, при встрече 2017 года Петуха не стоит злоупотреблять излишним блеском — мишуры должно быть не слишком много, она должна просто подчеркивать и создавать праздничное настроение.

Обязательно декорируйте блюда, Петух очень любит красоту и изящность. При этом желательно добавить угощение, украшенное чем-то красным — помидорами, гранатом или красной икрой.