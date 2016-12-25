Названы необычные новогодние имена в Казахстане

В Казахстане проживают 78 человек с именем Елка, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответ на запрос редакции в Комитете по статистике РК МНЭ РК сообщили, что именем Елка названы 44 человека, еще 34 человека зарегистрированы с транскрипцией Ёлка.

Также в ведомстве отметили, что 5 человек носят имя Жаңажыл, 8 зарегистрированы как Жанажыл и один с транскрипцией Жана-жыл. Новогодние имена казахстанцев продолжило имя Акшакар. Обладателей такого необычного имени 6 человек, с транскрипцией Ақшақар — 3.

Между тем в Астане проживает девушка по имени Ёлка Жомарт. Она работает кассиром в одном из строительных магазинов города. Чек с ее именем был опубликован в социальных сетях. Сама девушка отказалась от комментариев.

Напомним, в 2013 году семейная пара из Темиртау назвала именем Елка мальчика. Алмагуль Райхан и ее супруг — оралманы. По их словам, назвать ребенка звучным и необычным именем «решили родители». Оказывается, что в Монголии, откуда приехала семья, имя Елка совсем не экзотика. Так иногда называют детей, родившихся в Новый год. Причем именно мальчиков.