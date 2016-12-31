Нацбанк продлил период обращения 1000 купюры в Казахстане

Нацбанк Казахстана продлил период обращения банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 и 2014 годов до 1 марта 2017 года, сообщает Liter.kz со ссылкой на сайт Нацбанка РК.

«Национальный банк РК сообщает о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года и образца 2014 года до 1 марта 2017 года. До указанной даты данные банкноты являются законным платежным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории республики без каких-либо ограничений. Банкноты номиналом 1 000 тенге 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении», – сообщили в Нацбанке.

Далее в течение 12 месяцев – с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года — купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня (БВУ). Филиалы Нацбанка обменивают данные банкноты без взимания комиссии.

При этом Нацбанк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.

Ранее сообщалось Нацбанком, что с 4 октября 2016 года перестали быть законным платежным средством банкноты образца 2006 года номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге. Их можно обменять во всех банках второго уровня и «Казпочте» до 3 октября 2017 года включительно, в филиалах Нацбанка – до 3 октября 2020 года.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, отказ в приеме банкнот, находящихся в обращении, влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.