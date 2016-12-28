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Мухтар Тиникеев потерял место в мажилисе

Мурат Мусин 1 час назад Комментировать 10

Сегодня депутаты проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Мухтара Тиникеева, передает Tengrinews.kz

Вчера в Мажилисе состоялось заседание Совета по депутатской этике, на котором было рассмотрено обращение депутата Мухтара Тиникеева. Он извинился перед коллегами. И сообщил, что уже подал заявление в ЦИК о сложении с себя депутатских полномочий. Совет с этим решением согласился.

Исполняющий обязанности председателя ЦИК Владимир Фоос пояснил, что, как того требует закон, новый депутат, вместо сложившего полномочия Мухтара Тиникеева, будет назначен из списка кандидатов от партии «Нур Отан». Выбор еще не сделан.

«К нам только вчера поступило заявление Тиникеева, — рассказал журналистам Владимир Фоос. — Мы будем ждать решение партии, какую кандидатуру она из списка нам представит. Только тогда мы примем соответствующий документ».

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Автор: Мурат Мусин

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