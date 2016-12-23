Команда PosadiDerevo.KZ предлагает карагандинцам интересную акцию

Пригласите к себе на новогодний праздник живую ёлочку!

Живая ёлка станет пушистым украшением вашего дома и наполнит его волшебным ароматом!

Лесная гостья проживет у вас две недели, а после примет участие в городской посадке деревьев, весной 2017г., и вы сможете прийти к ней на новоселье!

Мы взяли комментарий у куратора «Посади дерево» в Караганде Дамира Каримова:

— Данный проект уже третий год пользуется популярностью в Алматы, однако в Караганде мы впервые запускаем данную акцию. К сожалению, мы довольно поздно ее проанонсировали, но мы рады, что даже при этом, люди звонят и интересуются.

Команда PosadiDerevo.KZ призывает не спонсировать вырубку леса, покупая срубленные деревья — спонсируйте посадку, заказывая в аренду ёлочку и она будет высажена в нашем городе!

Торопитесь сделать праздник ярче:

8 (721) 297 38 27

8 (777) 892 60 50

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