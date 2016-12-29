Карагандинский фитнес-центр награжден на республиканском конкурсе «Парыз-2016»

В столице нашей страны — городе Астане — с участием Главы государства 6 декабря 2016 года состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз-2016».

Данное мероприятие ежегодно проводится Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан совместно с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и Федерацией профсоюзов. В этом году заявки на участие в конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз-2016» подали руководители 501 предприятия нашей страны.

От города Караганды участие принял фитнес-центр «Персона», который был отмечен дипломом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

Директор фитнес-центра «Персона» Камали Жибек является членом городской комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Караганды. Она активно участвует в общественной жизни города, инициатор проведения в городах Караганда, Астана массового танцевального марафона спортивных танцев в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО -2017.

Камали Жибек деятельный по натуре человек, думающий о будущем своего дела, о развитии своего родного города, тем самым внося большой вклад в оздоровление и воспитание здорового поколения казахстанцев. Напомним, что конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз» учрежден Указом Главы государства в 2008 году. В общей сложности за 8 лет его участниками стали более 3 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.