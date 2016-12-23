Гостей ЭКСПО расселят в студенческих общежитиях

Организаторы ЭКСПО-2017 ожидают, что на выставку в Астану приедут миллионы гостей. Туристам, которым не хватит места в столичных гостиницах, предложат места в студенческих общежитиях. Студентов уже предупредили о выселении до 10 июня.

В отелях и гостиницах столицы удалось насчитать всего около 30 тысяч номеров. Куда расселять остальных туристов, которых, как ожидают власти будет несколько миллионов, придумать не удалось.

Свою помощь предложили ректоры столичных вузов. Студенческие комнаты временно переоборудуют в номера.

«Наши учебные заведения будут высвобождать и предоставлять свои общежития для того, чтобы наши туристы имели жилье и чувствовали себя комфортно. Так как вполне возможно, что комфортабельных гостиниц будет не хватать», — говорит ректор Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Ерлан Сыдыков.

Студентам же придется выселиться из общежитий до 10 июня.

По заявлению организаторов, каждый день в Астану будут приезжать несколько сотен человек.