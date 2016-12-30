Госслужащим Казахстана рассказали, как вести себя в новогодние праздники

Государственным служащим в Казахстане напомнили о правилах поведения в праздничные дни.

В ходе брифинга в Астане глава Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Бахтияр Камалов напомнил, что представителям госорганов не к лицу вести себя вызывающе.

«Практически, каждый день мы проводим работу именно по соблюдению этики, начиная с отношения к своей работе и внешнего вида. В проведении праздников, мероприятий, конечно, мы говорим, чтобы госслужащие — они же тоже такие же обычные люди, но единственная особенность, что они на государственной службе. Строго соблюдать кодекс чести», — напомнил Бахтияр Камалов.

Глава Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области добавил, что госслужащим никто не вправе запрещать отмечать Новый год в кругу друзей или семьи.

«На Новый год госслужащий не должен чем-то выделяться. Мы, когда на госслужбу приходим, сразу берем на себя ответственность. У нас есть определенные ограничения. Не должен даже в обществе, где-то на мероприятии, госслужащий не должен вести себя вызывающе или чем-то отличаться. Быть скромным», — подчеркнул в ходе брифинга Бахтияр Камалов.

Напомним, ранее в ходе расширенного совещания Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции глава Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков призвал госслужащих уделять серьезное внимание соблюдению этики.

«Сейчас госслужащие работают под пристальным вниманием населения. Все моментально попадает в Интернет и социальные сети. В последнее время большой резонанс вызвали факты неподобающего поведения отдельных руководителей», — заявил ранее Джаксыбеков.