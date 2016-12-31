Гороскоп 31 декабря — 1 января

Овны — Старайтесь помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, не бойтесь давать советы: те, кто к ним прислушается, не пожалеют об этом.

Тельцы — Личные отношения будут складываться гармонично, если вы откажетесь от напрасных ожиданий и не будете предъявлять к окружающим слишком высоких требований.

Близнецы — Сохраняйте оптимизм: у вас все получится, если вы не отступите раньше времени.

Раки — Можно решать финансовые вопросы, вкладывать деньги и делать покупки. Не исключены незапланированные денежные поступления.

Львы — Подходящий день для самообразования: вы быстро понимаете, какая информация вам нужна, и легко ее усваиваете.

Девы — Помните: сейчас не стоит поручать свои дела кому бы то ни было, ведь никто лучше вас с ними не справится.

Весы — Благоприятный день для творческой деятельности, особенно литературной и музыкальной. Можно покупать современную технику, средства связи.



Скорпионы — Возможно начало романтических отношений, которые будут продолжаться долго и сыграют важную роль в вашей жизни.

Стрельцы — Вы действуете совершенно бескорыстно, но все же получите награду за свои достойные поступки.

Козероги — Очень приятным будет общение с друзьями. Даже если вы не во всем будете согласны, споров и конфликтов не возникнет.



Водолеи — Вечером будет возможность отлично повеселиться, получить заряд позитивной энергии, которого хватит на несколько дней.

Рыбы — Важна поддержка близких людей; не стесняйтесь просить о ней, делиться своими переживаниями.