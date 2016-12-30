Гороскоп 30 декабря

Овны — Удастся решить финансовые вопросы, навести порядок в делах, а также заключить сделки или подписать договоры, сулящие скорую прибыль.

Тельцы — Это подходящий день для общения с влиятельными людьми, обсуждения вопросов, касающихся сотрудничества.

Близнецы — Не нужно торопиться. Этот день не относится к числу самых легких, события его могут поставить некоторых Близнецов в тупик.



Рак — Ищите людей, разделяющих не только ваши идеалы и взгляды на жизнь в целом, но и цели на ближайшее будущее.

Лев — Ярко проявляются ваши лучшие качества; неудивительно, что в этот день у вас могут появиться новые союзники, друзья и поклонники.

Девы — Союзников и помощников выбирайте тщательно, не стесняйтесь предъявлять к ним высокие требования; сами же старайтесь не подводить тех, кто на вас положился.

Весы — Сегодня вы больше думаете о чужом благополучии, чем о своем, и бросаете собственные дела незавершенными, чтобы помочь другим.

Скорпион — Можно проявлять инициативу и на работе, и в личной жизни. Многое из того, что вы предлагаете, выходит за рамки повседневного, привычного – это не должно вас пугать.



Стрелец — Вам предстоит заниматься не только своими, но и чужими делами. Будет возможность помочь тем, кто оказался в трудной ситуации.

Козерог — С вашим настроением хорошо браться за новые дела. Можно не сомневаться в том, что быстро найдутся помощники, единомышленники.

Водолеи — Обсуждая любые вопросы, вы сохраняете спокойствие, не допускаете конфликтов. С вами приятно и интересно иметь дело.

Рыбы — Помогает сегодня не только твердость характера, но и интуиция: благодаря ей вы быстро понимаете, что вами пытаются манипулировать, и разоблачаете тайных врагов.