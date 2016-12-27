Гороскоп 27 декабря

Овны — Можно сделать вложения, но выбрать те предприятия, которые кажутся вам перспективными.
Тельцы — Имейте в виду, что сегодня препятствиями к успеху могут стать только ваши лень и инертность.
Близнецы — Ваши суждения могут оказаться сегодня неверными, а выводы поспешными.
Рак — Это время лучше всего провести в семейном кругу, но также порадует встреча со старым другом.
Лев — Планомерность и тщательная организация своих действий поможет выполнять их в срок и избежать нелепых ошибок.
Девы — Сегодня некоторым удастся воплотить в жизнь что-то новое, найти деловых партнеров или клиентов.
Весы — Планы и цели сегодня подчиняются вашим прихотям и настроению, а рассеянность может стать причиной досадных промахов и ошибок.
Скорпион — Отношения с любимым человеком укрепятся, если вы найдете совместное занятие, которое окажется по душе обоим.
Стрелец — Те, кто ищет стабильных отношений, могут рассчитывать сегодня на интересную встречу.
Козерог — Незначительные на первый взгляд обстоятельства могут стать решающими факторами для успеха.
Водолеи — Для занятий, связанных с торговлей, финансами, покупками, данный период подходит идеально.
Рыбы — Тем, кто занят поисками своей половинки, имеет смысл пригласить объект своего интереса на развлекательное мероприятие.