Cупруги из Караганды признались в сожжении двухлетней дочери

В Караганде живущая в гражданском браке пара призналась в сожжении двухлетней дочери. Шокирующая история произошла почти год назад. Но подробности дела стали известны только сейчас, когда мать погибшей девочки пришла с повинной в полицию, сообщает телеканал «Астана».

Как рассказала женщина, прошлой зимой они вместе с дочерью и гражданским мужем направились к знакомым в поселок Уштобе. Однако до гостей пара добралась вдвоем.

«Оставили несовершеннолетнюю дочь 2013 года рождения, от чего последняя скончалась от переохлаждения. Впоследствии, обнаружив ее труп, они сожгли его в одном из дачных домов», — рассказал старший прокурор Управления прокуратуры Карагандинской области Чингиз Нурдаулетов.

34-летняя женщина и 37-летний мужчина арестованы. Проводится досудебное расследование по статье «Убийство несовершеннолетнего лица». Известно, что у супругов осталось еще двое детей — общая дочь и сын женщины от первого брака. Сейчас ими занимаются органы опеки.

Что заставило мать пойти на страшное преступление, следствие пока не разглашает. Знакомая же пары рассказала, что в семье часто скандалили. Муж бил жену и якобы попрекал неродными детьми.

«Он бил ее, прямо даже у нас здесь избивал. Она его боялась. Может, поэтому она ничего никому не говорила. Когда они приезжали к нам, я спрашивала, где девочка, она говорила, что отдала ее родному отцу. Я и поверила», — сказала жительница Караганды Галина Грущенко.