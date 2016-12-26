200 Дедов Морозов и Снегурочек зажгли главную елку Караганды

В Караганде зажгли главную елку страны. В праздничной церемонии приняли участие две сотни Дедов Морозов и Снегурочек, а также герои сказок и мультфильмов, передает BNews.kz.

Главная елка Караганды установлена на площади перед областным акиматом, высота новогодней красавицы 25 метров. Праздничной церемонии карагандинцы ждали с нетерпением, настроению соответствовала и погода. На площади собрались люди разных возрастов, посмотреть на церемонию зажжения главной елки приходили целыми семьями.

Перед всеми выступил аким города Нурлан Аубакиров, который пожелал карагандинцам удачи и благополучия в новом году. Свою речь аким произнес на двух языках.

«Новый год — самый любимый праздник для миллионов людей из самых разных стран. В Казахстане есть много разных праздников, но самый интересный и долгожданный – это Новый год! Это теплый, семейный праздник! Этот год юбилейный для Казахстана. Главным богатством страны являются наши люди! Вместе мы сильнее!» — это лозунг современных казахстанцев. Карагандинцы всегда были и будут в авангарде страны», — сказал Н.Аубакиров.

Он также перечислил интересные события грядущего года, а затем, после команды Деда Мороза, новогоднюю красавицу зажгли, и небо озарил праздничный фейерверк.