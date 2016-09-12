В Карагандинской области психологи рассказали, как достичь успехов в школе

Одновременно со всеми регионами Казахстана в общеобразовательных школах Карагандинской области стартовала республиканская родительская конференция «Казахстанские родители 21 века» на тему «Стань примером своему ребенку», где папы и мамы получили консультации от квалифицированных психологов.
В карагандинском регионе в конференции приняли участие 508 школ области, было охвачено более 22 тыс родителей первоклассников. Именно родителям первоклашек предстоит готовить своих детей к нормальному восприятию новой программы. Как было отмечено в ходе конференции, успешная адаптация детей невозможна без тесного взаимодействия, а также взаимной заинтересованности и доверия между семьей и школой. Сценарий конференции продуман так, чтобы между родителями и педагогами создалась атмосфера доверия, уважения и заинтересованности для успешной адаптации учеников-первоклассников в школе.
«Родители сейчас нуждаются в педагогических квалификационных консультациях. Потому что именно от семьи и внутреннего климата в семье зависит, как ребенок будет воспринимать новую школьную программу. Наша встреча сегодня была с психологическим акцентом. Мы показали родителям видеоролики, напомнили, что родители тоже были детьми и что нужно быть ребенку другом», — говорит семейный психолог Института семейного воспитания г. Астаны Екатерина Фуст.
Она отметила, что в этом году произошли глобальные изменения в системе образования. Особенно для первоклассников, дети пошли в школу с 6 лет, для них вводится программа 12-летнего образования, а также программа трехязычного обучения.
«Мы потихоньку начинаем родителей подготавливать к этой программе. И делают это наши специалисты во всех городах страны. Для родителей огромный объем информации, но хочется, чтоб они вынесли самое главное – это то, что семья, в которой растет ребенок, должна быть гармоничной. Родители должны слышать и слушать деток, именно это сформирует правильную самооценку ребенку. Он будет знать, что он делает, для чего, будет достигать поставленных целей», — считает Екатерина Фуст.
Также на конференции зачитали обращение Министерства образования страны ко всем родителям.
«Для первоклассников начинается новый, важнейший этап жизни – обучение в школе. От того, насколько качественным он будет, по сути, зависит будущее нашего общества. Двенадцать лет пролетят стремительно: уже в 2028 году эти дети войдут во взрослую жизнь и начнут трудиться, чтобы сделать Казахстан XXI века сильным и процветающим. Задача сегодняшней родительской конференции – создать прочный фундамент сотрудничества семьи и школы», — отмечено в послании педагогов.
Как отметили специалисты в своем выступлении, необходима высокая согласованность усилий родителей и педагогов, школьных психологов, других специалистов, работающих с учащимися. Нужно, чтобы требования, которые предъявляют к ребенку семья и школа, не противоречили друг другу, представляя единую систему нравственных ценностей.
Только в Караганде прошли встречи с родителями в 508 школах, кроме того, конференции состоялись и в других городах области. Так, в г. Темиртау на встречу с психологами пришли несколько сотен родителей, конференция состоялась в средней школе №19. Перед родителями выступила директор школы и призвала их быть внимательными к своим детям.
Как сообщили в ходе конференции психологи, повышение педагогической культуры родителей – задача и каждой отдельной семьи, и всего общества в целом. Поэтому данная конференция будет не последней. Ранее подобные встречи проходили с родителями учеников 4, 5, 6 и 7 классов, а также тех, кто готовил своих детей к ЕНТ.
В нашем обществе многие боятся слова психолог или психотерапия. В наше время это потихоньку становится необходимостью, это должный осознавать все родители.
в век интернета, в век когда так много дискриминации по социальным или иным отличиям психотерапия то что не обходами нашим детям
Хорошо что проводятся такие работы, для успешного развития детей. Это очень полезно и необходимо, на мой взгляд
Для родителей думаю это была бесценная информация, которой теперь они обладают. Хотелось бы сказать спасибо организаторам
Керемет бастама деп есептеймін бұны. Өте орынды, қажетті мәселе. Жақсы тақырыптар қозғалып, кеңестер айталғын екен
Биыл бірінші сыныптағы балалар жаңа білім жүйесімен оқуды бастап жатыр. Сол үшін де бір жағынан осындай психологтан кеңестер керек
Нужно признать что психологи в школах не занимают определенного место в жизни школьников. Это нужно менять. Побольше бы таких хороших проект.
большинство родителей неопытные в этой сфере! Здорово, что провели такие конференции! это поможет им в дальнейшем воспитании детей!
Полезное мероприятие! Если родители удостоверяться в учителях, увидят с кем учатся дети, узнают о предстоящих планах, то со спокойной душой будут отправлять детей и это положительно отразится на учебе!
Родители — это большие мотиваторы для детей! Поэтому правильно, что проводят информационно — разъяснительную работу, а также психологические тренинги! это важно!
вообще, семья и школа это хороший тандем! нужно чтобы эти два рычага воспитания работали совместно и тогда будет все на своих местах! отличное решение проводить такого рода конференции
сейчас везде идет информация как нужная так и не нужная детям и дети должны отличать что плохо а что хорошо, как вести себя в той или иной ситуации, поэтому психологи действительно нужны чтобы где то помогать и подсказывать
Жалпы осындай конференциялар өтіп тұрғаны жақсы. Себебі ата-аналарғада психологиялық көмек керек.
Замечательно! Думаю, что данная конференция пойдет на пользу родителям и педагогам.
Такие встречи и собрания, всегда оказывают положительный эффект для родителей. Молодцы, что организовали такое собрание. Уверен, что данная конференция пошла на пользу
Жақсы жиналыстардың бірі деп білемін! Дұрыс жасады! Қазір ата-аналар мен мұғалімдердің, мектептің арасында қарым қатынасты күшейті керек.
Жақсы екен! Расыменен осы конференция арқылы көп ата-аналар пайдалы кеңестер алды деп ойлаймын.
Отлично, что родителям понравилось данное собрание. Безусловно, получили кучу полезных советов от психологов
Молодцы! Такие встречи с психологами нужны! Радует, что данная встреча не будет последней.
не все родители умют воспитывать детей так, чтобы ребенок интересовался школой и учебой, поэтому действительно, если психологи могут в этом помочь, это только круто
Родители сейчас нуждаются в педагогических квалификационных консультациях. Потому что именно от семьи и внутреннего климата в семье зависит, как ребенок будет воспринимать новую школьную программу. Наша встреча сегодня была с психологическим акцентом. Мы показали родителям видеоролики, напомнили, что родители тоже были детьми и что нужно быть ребенку другом