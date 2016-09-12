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В Карагандинской области психологи рассказали, как достичь успехов в школе

Мурат Мусин 12.09.2016 21 комментарий 107

Одновременно со всеми регионами Казахстана в общеобразовательных школах Карагандинской области стартовала республиканская родительская конференция «Казахстанские родители 21 века» на тему «Стань примером своему ребенку», где папы и мамы получили консультации от квалифицированных психологов.

В карагандинском регионе в конференции приняли участие 508 школ области, было охвачено более 22 тыс родителей первоклассников. Именно родителям первоклашек предстоит готовить своих детей к нормальному восприятию новой программы. Как было отмечено в ходе конференции, успешная адаптация детей невозможна без тесного взаимодействия, а также взаимной заинтересованности и доверия между семьей и школой. Сценарий конференции продуман так, чтобы между родителями и педагогами создалась атмосфера доверия, уважения и заинтересованности для успешной адаптации учеников-первоклассников в школе.

«Родители сейчас нуждаются в педагогических квалификационных консультациях. Потому что именно от семьи и внутреннего климата в семье зависит, как ребенок будет воспринимать новую школьную программу. Наша встреча сегодня была с психологическим акцентом. Мы показали родителям видеоролики, напомнили, что родители тоже были детьми и что нужно быть ребенку другом», — говорит семейный психолог Института семейного воспитания г. Астаны Екатерина Фуст.
Она отметила, что в этом году произошли глобальные изменения в системе образования. Особенно для первоклассников, дети пошли в школу с 6 лет, для них вводится программа 12-летнего образования, а также программа трехязычного обучения.

«Мы потихоньку начинаем родителей подготавливать к этой программе. И делают это наши специалисты во всех городах страны. Для родителей огромный объем информации, но хочется, чтоб они вынесли самое главное – это то, что семья, в которой растет ребенок, должна быть гармоничной. Родители должны слышать и слушать деток, именно это сформирует правильную самооценку ребенку. Он будет знать, что он делает, для чего, будет достигать поставленных целей», — считает Екатерина Фуст.
Также на конференции зачитали обращение Министерства образования страны ко всем родителям.

«Для первоклассников начинается новый, важнейший этап жизни – обучение в школе. От того, насколько качественным он будет, по сути, зависит будущее нашего общества. Двенадцать лет пролетят стремительно: уже в 2028 году эти дети войдут во взрослую жизнь и начнут трудиться, чтобы сделать Казахстан XXI века сильным и процветающим. Задача сегодняшней родительской конференции – создать прочный фундамент сотрудничества семьи и школы», — отмечено в послании педагогов.
Как отметили специалисты в своем выступлении, необходима высокая согласованность усилий родителей и педагогов, школьных психологов, других специалистов, работающих с учащимися. Нужно, чтобы требования, которые предъявляют к ребенку семья и школа, не противоречили друг другу, представляя единую систему нравственных ценностей.
Только в Караганде прошли встречи с родителями в 508 школах, кроме того, конференции состоялись и в других городах области. Так, в г. Темиртау на встречу с психологами пришли несколько сотен родителей, конференция состоялась в средней школе №19. Перед родителями выступила директор школы и призвала их быть внимательными к своим детям.

Как сообщили в ходе конференции психологи, повышение педагогической культуры родителей – задача и каждой отдельной семьи, и всего общества в целом. Поэтому данная конференция будет не последней. Ранее подобные встречи проходили с родителями учеников 4, 5, 6 и 7 классов, а также тех, кто готовил своих детей к ЕНТ.

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Автор: Мурат Мусин

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21 комментарий

  1. Adina
    13.09.2016 из 11:49

    В нашем обществе многие боятся слова психолог или психотерапия. В наше время это потихоньку становится необходимостью, это должный осознавать все родители.

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  2. Adina
    13.09.2016 из 11:54

    в век интернета, в век когда так много дискриминации по социальным или иным отличиям психотерапия то что не обходами нашим детям

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  3. Тимур
    13.09.2016 из 12:08

    Хорошо что проводятся такие работы, для успешного развития детей. Это очень полезно и необходимо, на мой взгляд

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  4. Мурат
    13.09.2016 из 12:10

    Для родителей думаю это была бесценная информация, которой теперь они обладают. Хотелось бы сказать спасибо организаторам

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  5. Мерген
    13.09.2016 из 12:14

    Керемет бастама деп есептеймін бұны. Өте орынды, қажетті мәселе. Жақсы тақырыптар қозғалып, кеңестер айталғын екен

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  6. Даурен
    13.09.2016 из 12:15

    Биыл бірінші сыныптағы балалар жаңа білім жүйесімен оқуды бастап жатыр. Сол үшін де бір жағынан осындай психологтан кеңестер керек

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  7. Айсана
    13.09.2016 из 13:17

    Нужно признать что психологи в школах не занимают определенного место в жизни школьников. Это нужно менять. Побольше бы таких хороших проект.

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  8. Мирас
    13.09.2016 из 14:13

    большинство родителей неопытные в этой сфере! Здорово, что провели такие конференции! это поможет им в дальнейшем воспитании детей!

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  9. Айнура
    13.09.2016 из 14:31

    Полезное мероприятие! Если родители удостоверяться в учителях, увидят с кем учатся дети, узнают о предстоящих планах, то со спокойной душой будут отправлять детей и это положительно отразится на учебе!

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  10. Байжан
    13.09.2016 из 14:33

    Родители — это большие мотиваторы для детей! Поэтому правильно, что проводят информационно — разъяснительную работу, а также психологические тренинги! это важно!

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  11. айзере
    13.09.2016 из 14:57

    вообще, семья и школа это хороший тандем! нужно чтобы эти два рычага воспитания работали совместно и тогда будет все на своих местах! отличное решение проводить такого рода конференции

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  12. тима
    13.09.2016 из 14:59

    сейчас везде идет информация как нужная так и не нужная детям и дети должны отличать что плохо а что хорошо, как вести себя в той или иной ситуации, поэтому психологи действительно нужны чтобы где то помогать и подсказывать

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  13. Аслан
    13.09.2016 из 15:04

    Жалпы осындай конференциялар өтіп тұрғаны жақсы. Себебі ата-аналарғада психологиялық көмек керек.

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  14. Арман
    13.09.2016 из 15:05

    Замечательно! Думаю, что данная конференция пойдет на пользу родителям и педагогам.

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  15. Арслан
    13.09.2016 из 15:05

    Такие встречи и собрания, всегда оказывают положительный эффект для родителей. Молодцы, что организовали такое собрание. Уверен, что данная конференция пошла на пользу

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  16. Айнара
    13.09.2016 из 15:08

    Жақсы жиналыстардың бірі деп білемін! Дұрыс жасады! Қазір ата-аналар мен мұғалімдердің, мектептің арасында қарым қатынасты күшейті керек.

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  17. Амина
    13.09.2016 из 15:46

    Жақсы екен! Расыменен осы конференция арқылы көп ата-аналар пайдалы кеңестер алды деп ойлаймын.

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  18. Айша
    13.09.2016 из 15:46

    Отлично, что родителям понравилось данное собрание. Безусловно, получили кучу полезных советов от психологов

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  19. Талгат
    13.09.2016 из 15:49

    Молодцы! Такие встречи с психологами нужны! Радует, что данная встреча не будет последней.

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  20. Амина
    13.09.2016 из 16:37

    не все родители умют воспитывать детей так, чтобы ребенок интересовался школой и учебой, поэтому действительно, если психологи могут в этом помочь, это только круто

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  21. Maksut Temirgali
    17.12.2016 из 16:07

    Родители сейчас нуждаются в педагогических квалификационных консультациях. Потому что именно от семьи и внутреннего климата в семье зависит, как ребенок будет воспринимать новую школьную программу. Наша встреча сегодня была с психологическим акцентом. Мы показали родителям видеоролики, напомнили, что родители тоже были детьми и что нужно быть ребенку другом

    Ответить

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