В Карагандинской области психологи рассказали, как достичь успехов в школе

Одновременно со всеми регионами Казахстана в общеобразовательных школах Карагандинской области стартовала республиканская родительская конференция «Казахстанские родители 21 века» на тему «Стань примером своему ребенку», где папы и мамы получили консультации от квалифицированных психологов.

В карагандинском регионе в конференции приняли участие 508 школ области, было охвачено более 22 тыс родителей первоклассников. Именно родителям первоклашек предстоит готовить своих детей к нормальному восприятию новой программы. Как было отмечено в ходе конференции, успешная адаптация детей невозможна без тесного взаимодействия, а также взаимной заинтересованности и доверия между семьей и школой. Сценарий конференции продуман так, чтобы между родителями и педагогами создалась атмосфера доверия, уважения и заинтересованности для успешной адаптации учеников-первоклассников в школе.

«Родители сейчас нуждаются в педагогических квалификационных консультациях. Потому что именно от семьи и внутреннего климата в семье зависит, как ребенок будет воспринимать новую школьную программу. Наша встреча сегодня была с психологическим акцентом. Мы показали родителям видеоролики, напомнили, что родители тоже были детьми и что нужно быть ребенку другом», — говорит семейный психолог Института семейного воспитания г. Астаны Екатерина Фуст.

Она отметила, что в этом году произошли глобальные изменения в системе образования. Особенно для первоклассников, дети пошли в школу с 6 лет, для них вводится программа 12-летнего образования, а также программа трехязычного обучения.

«Мы потихоньку начинаем родителей подготавливать к этой программе. И делают это наши специалисты во всех городах страны. Для родителей огромный объем информации, но хочется, чтоб они вынесли самое главное – это то, что семья, в которой растет ребенок, должна быть гармоничной. Родители должны слышать и слушать деток, именно это сформирует правильную самооценку ребенку. Он будет знать, что он делает, для чего, будет достигать поставленных целей», — считает Екатерина Фуст.

Также на конференции зачитали обращение Министерства образования страны ко всем родителям.

«Для первоклассников начинается новый, важнейший этап жизни – обучение в школе. От того, насколько качественным он будет, по сути, зависит будущее нашего общества. Двенадцать лет пролетят стремительно: уже в 2028 году эти дети войдут во взрослую жизнь и начнут трудиться, чтобы сделать Казахстан XXI века сильным и процветающим. Задача сегодняшней родительской конференции – создать прочный фундамент сотрудничества семьи и школы», — отмечено в послании педагогов.

Как отметили специалисты в своем выступлении, необходима высокая согласованность усилий родителей и педагогов, школьных психологов, других специалистов, работающих с учащимися. Нужно, чтобы требования, которые предъявляют к ребенку семья и школа, не противоречили друг другу, представляя единую систему нравственных ценностей.

Только в Караганде прошли встречи с родителями в 508 школах, кроме того, конференции состоялись и в других городах области. Так, в г. Темиртау на встречу с психологами пришли несколько сотен родителей, конференция состоялась в средней школе №19. Перед родителями выступила директор школы и призвала их быть внимательными к своим детям.

Как сообщили в ходе конференции психологи, повышение педагогической культуры родителей – задача и каждой отдельной семьи, и всего общества в целом. Поэтому данная конференция будет не последней. Ранее подобные встречи проходили с родителями учеников 4, 5, 6 и 7 классов, а также тех, кто готовил своих детей к ЕНТ.