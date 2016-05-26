Настоящий ли вы карагандинец?

Помните ли вы историю Караганды? Не ту, которую публикуют в словарях и справочниках, а ту, которую рассказывают с ностальгией земляки. Подождите немного, сервису необходимо время на загрузку. Пишите о результатах в комментариях.
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Супер тест на знание Караганды. Я набрал 8 из 10. Мне простительно-родился я в другом городе
я — 10. Вот только Дворец горняков не карагандинский, левый какой-то
я подумала, что это специально, чтобы мы колонны не посчитали.
Набрал 7 из 10. Отличный тест!
Было интересно.Набрала 7 из 10.
10/10
а я помню трамвай, который ходил напротив стадиона конечная в сторону медсанчасти.раньше она была там. жби.
Несколько ответов предложено некорректно. В пионеры принимали и в кинотеатрах и в школах . Барахолка было много по разным районам.
10 из 10 : )
Только:
2. В пионеры принимали: в школах, у Вечного огня или (в нашем районе), в кинотеатре Юбилейный
7. ногу сломал не Муромов, а сопровождающий его Хоралов.
Вы не карагандинка, а суперкарагандинка! Это была проверка для всех, а заметили только вы 🙂