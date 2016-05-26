Санаторий Жосалы
настоящий карагандинец

Настоящий ли вы карагандинец?

Ольга Каплина 26.05.2016 10 комментариев 2,850

Помните ли вы историю Караганды? Не ту, которую публикуют в словарях и справочниках, а ту, которую рассказывают с ностальгией земляки. Подождите немного, сервису необходимо время на загрузку. Пишите о результатах в комментариях.

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Автор: Ольга Каплина

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10 комментариев

  1. Руслан
    26.05.2016 из 18:52

    Супер тест на знание Караганды. Я набрал 8 из 10. Мне простительно-родился я в другом городе

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  2. Рустам
    26.05.2016 из 20:03

    Набрал 7 из 10. Отличный тест!

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  3. Гульнар
    27.05.2016 из 00:27

    Было интересно.Набрала 7 из 10.

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  4. Нұрлан
    27.05.2016 из 08:38

    10/10

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  5. sauleshbekova
    27.05.2016 из 14:09

    а я помню трамвай, который ходил напротив стадиона конечная в сторону медсанчасти.раньше она была там. жби.

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  6. Иван
    29.05.2016 из 13:46

    Несколько ответов предложено некорректно. В пионеры принимали и в кинотеатрах и в школах . Барахолка было много по разным районам.

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  7. Natalie
    02.01.2017 из 04:01

    10 из 10 : )
    Только:
    2. В пионеры принимали: в школах, у Вечного огня или (в нашем районе), в кинотеатре Юбилейный
    7. ногу сломал не Муромов, а сопровождающий его Хоралов.

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    • Надежда Рогозина
      02.01.2017 из 11:05

      Вы не карагандинка, а суперкарагандинка! Это была проверка для всех, а заметили только вы 🙂

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