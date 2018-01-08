Жители Жезказгана отправили питьевую воду на независимую экспертизу

Обратиться в республиканскую лабораторию жители были вынуждены из-за опасений необъективности региональной лаборатории.

Жители Жезказгана скинулись по пять тысяч тенге и оплатили проведение в Астане независимой экспертизы горячей воды и питьевой холодной воды для определения степени ее безопасности для употребления.

«Мы отвезли восемь банок и бутылок с водой в Астану в «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» медицинского центра управления делами президента. Каждая бутылка с водой – из разных районов города», — рассказал житель Жезказгана Берик Жагипаров.

Учитывая, что экспертиза должна проводиться по каждой емкости с водой, сумма за работу экспертов-лаборантов сформировалась немалая.

«Проведение экспертизы профинансировал местный предприниматель, а мы, жители, скидываемся по пять тысяч тенге и возмещаем ему затраты», — говорит Берик Жагипаров.

Обратиться в республиканскую лабораторию жители были вынуждены из-за опасений необъективности региональной лаборатории.

«Боимся столкнуться с необъективностью экспертов в Карагандинской области. На одном из собраний с активной частью горожан мы приняли решение обращаться к экспертам только на республиканском уровне», — сказал Берик Жагипаров.

В декабре 2017 года сообщалось, что жители Жезказгана жалуются на цвет и запах горячей воды, которая поступает в их квартиры. Не устраивает горожан и качество питьевой воды. Порядка 40 процентов воды горожане берут из скважин, остальную — из Кенгирского водохранилища, которое было построено больше полувека назад.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов сделал устное замечание своему заместителю по вопросам энергетики, ЖКХ и ЧС Анатолию Шкарупе за то, что жители Жезказгана вынужденно пользуются ржавой горячей водой с неприятным запахом. Кошанов поручил заместителю акима области ехать в Жезказган, чтобы разобраться с ситуацией на месте.

По материалам Today.kz