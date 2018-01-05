Жители поселка Карагандинской области остались без воды

Жители поселка Осакаровка две недели живут без воды, передает 24.kz.

80 семей поселка Осакаровка в Карагандинской области уже 2 недели живут без питьевой воды. Пока услугодатель ищет причины аварии, жители топят снег и покупают воду. Для нужд семьи из 7 человек минимум в сутки необходимо 60 литров питьевой воды.

Хозяйка Ольга Черницкая подсчитала: за 2 недели ей пришлось потратить на воду почти 3,5 тысячи тенге. Когда за месяц по счетчику она платит за нее в 2 раза меньше. Та вода, что привозят власти, плохого качества, жалуется женщина. Вода, которую набирают на водокачке грязная, из-за бочки для хранения воды. Чтобы напоить животных приходиться растапливать снег.

Три улицы без воды оставила воздушная пробка, которая образовалась в водопроводе из-за отключения электричества, говорит аким поселка.

«Мы воздушную пробку убрали не механическим путем, а с помощью компрессоров, мы продували систему. На сегодняшний день на 4 января после наших действий частично вода на этих улицах начинает поступать, и завтра, 5 января, она полностью поступит»,— прокомментировал Серик Акижанов, аким поселка Осакаровка.

Услугодатель пообещал жителям 3 улиц сделать перерасчет за две недели, проведенные без воды.