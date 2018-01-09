Внимание! Пропал человек!

Карагандинка вышла за памперсами для внука и пропала без вести, передает Tengrinews.kz.45-летняя Жаныл Танабаева проживала вместе с супругом и детьми в Сортировке. 23 декабря 2017 года женщина поехала в Майкудук за памперсами и кефиром для внука и больше домой не возвращалась. Вот уже больше двух недель родные Жаныл не находят себе места от переживаний. Дома женщину ждут четырехлетняя дочь Амина, старшие дочери с внуками и муж.

«23 декабря у жены был выходной. Я пришел с ночной смены и уснул, а она собиралась съездить в Майкудук, чтобы пройтись по магазинам и купить внуку памперсы и кефир. Уехала она из дома примерно в 13.30. Около пяти вечера я написал ей в WhatsApp, спросил, когда она приедет. Она ответила, что скоро. В 18.00 я уже не выдержал и позвонил ей. Она уже была отключена», — рассказал глава семейства.

По словам мужа, раньше Жаныл никогда не уходила надолго. Женщина очень любит свою семью, а особенно маленькую дочь. Родные Жаныл обратились в полицию и попросили помощи у волонтеров.

«Она работала санитаркой в областной клинической больнице. Я ездил к ней на работу, ее там тоже не видели. Я объездил все больницы, женщин за эти дни, похожих на мою жену, не поступало. По словам полицейских, ее номер периодически включается. Да я и сам писал ей в WhatsApp, сообщения прочтены. Один раз она написала мне ответ, я тут же стал звонить, но номер был снова отключен. Не знаю, она ли написала или кто-то с ее номера», — отметил муж.

По словам родственников женщины, SMS, которые приходили от нее после пропажи, написаны со множеством ошибок.

«Жаныл всегда писала очень грамотно. А тут короткие SMS, и те с ошибками в каждом слове. Мы боимся, что с ней могло что-то случиться. Она была одета в черную норковую шубу с капюшоном, черные замшевые сапоги, имела при себе сумочку и мобильный телефон, который стоит больше двухсот тысяч тенге. Ее рост 160 сантиметров, она среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. Имеет шрам между бровями. Просим всех, кто что-либо знает о Жаныл, позвонить нам по номерам: 87715295755, 87750485002 либо 102», — добавили родные женщины.