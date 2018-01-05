В клевете обвиняет волонтера директор Карагандинского зоопарка

Волонтер из Караганды, инвалид второй группы с полным отсутствием слуха Айнур Кожахметова оказалась на скамье подсудимых по обвинению директора зоопарка в клевете, передает МИА «Казинформ».

Уголовное дело принято в производство Казыбекбийским районным судом №1 Караганды по заявлению частного обвинения потерпевшей в лице директора зоопарка Мадины Ашировой.

«Я подала заявление частного обвинения как физическое лицо, как личность. Выступаю не от лица коммунального предприятия «Карагандинский государственный зоологический парк». Подробности моего обвинения озвучивать не стану, поскольку все обстоятельства описаны в заявлении и имеются в распоряжении суда. Пусть суд разбирается», — сказала Мадина Аширова.

Основанием для выдвинутого обвинения стала петиция, которую два года назад разместила на онлайн-платформе в интернете волонтер, активистка Айнур Кожахметова. Девушка любит животных и после каждого посещения зоопарка испытывала глубокие переживания.

«Когда природоохранные прокуроры в октябре 2015 года огласили выводы своей проверки, я была в шоке. Прокуроры выявили антисанитарию, грязь в вольерах. Там не было дренажных систем для отведения излишек воды. А в помещениях, где размещены клетки и аквариумы, не было вытяжной вентиляции. Не было плана эвакуации и пожарной сигнализации», — говорит Айнур Кожахметова.

Также прокуроры установили, что администрацией зоопарка в период с 2012 по 2014 годы без соответствующих ветеринарных документов были приняты 183 животных от физических и юридических лиц в обмен на 84 животных из зоопарка, что «создавало реальную угрозу заражения различными видами заболевания животных». Были установлены факты скармливания хищникам семи живых животных, в том числе лошака, осла, пони, гибридной козы, козленка.

Три Шлемоносных василиска семейства Игуан, как было озвучено прокурорами, в декабре 2013 года погибли от переохлаждения из-за отсутствия электроэнергии. Также в зоопарке, по данным прокуратуры, не проводились карантирование и идентификация животных. 16 работников зоопарка и местных исполнительных органов были привлечены к дисциплинарной ответственности. Двое, в том числе директор зоопарка, понесли административное наказание.

Девушка написала петицию, призвав чиновников создать на месте зоопарка заповедник: «Мы, жители города Караганды, призываем вас к помощи нашему зоопарку. Животные живут как в аду! Вонь и грязь, вечно голодные глаза, исхудавшие. Пожалейте психику наших детей. Там столько земли (свободной, неосвоенной — прим.) Ну неужели нельзя построить мини-заповедник? Аким Карагандинской области, примите меры. Пожалуйста. Этот кошмар длится уже много лет. Если у нас есть зоопарк, то пусть он будет достопримечательностью города, а не позором и бессердечностью». В социальных сетях люди писали комментарии, которые оскорбили действующего директора зоопарка Мадину Аширову.

К слову, экс-директор зоопарка Абылай Шуланбаев был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговором судьи Казыбекбийского районного суда №1 Бахыт Ахметовой 21 июня 2016 года освобожден от наказания по причине истечения срока давности. Судьей по делу о клевете назначена Манат Жумакаева. Предварительные слушания состоятся 8 января в 15 часов.