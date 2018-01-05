В Казахстане незаконно вырубали ели

На миллион тенге незаконно вырубили елей под Новый год в РК, передает Today.kz.



Казахстанские полицейские в ходе профилактического мероприятия в предновогодний период выявили 25 фактов незаконной порубки, 11 — незаконного провоза и 33 — незаконной реализации елей. Общая сумма ущерба, причиненного государству, составила около миллиона тенге, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«К административной ответственности привлечены 49 правонарушителей, наложено и взыскано административных штрафов на общую сумму 134 700 тенге. Изъято 613 штук незаконно заготовленных новогодних елок. Сумма ущерба составила около 980 000 тенге», — говорится в сообщении.

Полицейскими начато 29 уголовных досудебных расследований по фактам краж, незаконной порубки деревьев и кустарников.

К примеру, в Зыряновске в ходе рейдовых мероприятий задержан местный житель, который с использованием бензопилы незаконно спилил дерево хвойной породы.

Сотрудниками местной полицейской службы ДВД Костанайской области на автодороге вблизи села Аулиеколь задержан местный житель на легковом авто, в салоне которого обнаружены и изъяты незаконно спиленные два сосны.

Материалы расследований по указанным фактам направлены в суд.