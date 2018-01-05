В Казахстане изменились размеры МРП

Изменились размеры месячного расчетного показателя, сообщили в акимате города Караганды.

В Казахстане с 1 января 2018 года изменились размеры месячного расчетного показателя (МРП) и минимальной зарплаты (МЗП).

Согласно закону «О республиканском бюджете на 2018−2020 годы», с начала 2018 года МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей установлен в размере — 2 405 тенге.

При этом минимальный размер заработной платы составил 28 284 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 15 274 тенге, минимальный размер пенсии — 33 745 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 28 284 тенге.