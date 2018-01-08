В Карагандинской области появится приют для собак

Землю для собачьего приюта подарил волонтерам акимат Балхаша, передает Today.kz.



Государство в лице акимата Балхаша решило помочь волонтерам общественного объединения «Человек и питомец» и подарило им земельный участок для собачьего приюта. До сегодняшнего дня они арендовали земельный участок – сами построили будки, вольеры и заселили туда уличных собак.

«Очень благодарны акиму Балхаша за предоставление нам земельного участка. Это благое дело. Будем обустраиваться на новой земле», — сказала волонтер общественного объединения «Человек и питомец» Анастасия Септ.

Выделенная акиматом земля – это неблагоустроенный участок, поросший травой и сугробами снега. К этому месту подведены все коммуникации, что облегчить волонтерам работу по обустройству приюта. Участники объединения намерены построить там забор из шлакоблоков, возвести 16 вольеров для щенков и взрослых собак, открыть ветеринарный кабинет.

Кроме того, из бюджета выделены деньги на стерилизацию собак и кошек – около 450 тысяч тенге на 2018 год. Эта сумма рассчитана на 100 питомцев.

Большую помощь общественному объединению оказывают неравнодушные горожане.