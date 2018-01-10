В Карагандинской и ряде областей объявлено штормовое предупреждение

В Жамбылской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях объявлено штормовое предупреждение, передает пресс-служба КЧС МВД РК.

По данным комитета, ночью и утром 11 января в Жамбылской области местами ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15−20, порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Таразе ночью и утром 11 января ожидается ветер юго-западный, западный 15−20, порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более.

11 января в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидаются снег, метель, местами сильная. Местами туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 15−20, порывы 25 м/с, местами 30 м/с и более.

Вероятность шторма 90−95%.