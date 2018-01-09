В Караганде завершился Республиканский турнир по футболу

Вчера, 8 января, в Караганде завершился ежегодный Республиканский турнир по футболу, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.



Соревнования проходили среди юношей 2007 года рождения, посвящены памяти ветеранов команды «Шахтер».

За призовые места боролись восемь команд: «Шахтер» (Караганда), «Иртыш-1» (Павлодар), «Тобол» (Костанай), «Булат» (Темиртау), «Астана», «Иртыш-2» (Павлодар), ЦСКА (Алматы) и «Жастар» (Караганда).

В первом матче, который открывал турнир, воспитанникам футбольного центра карагандинского «Шахтера» противостояли сверстники из Темиртау. Подопечные Михаила Лермонтова разгромили «Булат» со счетом 5:1: четыре мяча в ворота соперника отправил Глеб Макридов и один гол в свой актив записал Радион Басманов.

В своем втором матче юные футболисты «Шахтера» уверенно переиграли костанайский «Тобол» — 3:0. Дубль оформил Глеб Макридов и еще один гол забил Амир Муратов.

В последнем матче группового этапа карагандинцы разгромили «Иртыш-1» со счетом 5:1. В составе «горняков» хет-трик оформил Мерей Серик, а также по разу отличились Глеб Макридов и Руслан Белобордый.

Полуфинальный матч против сверстников из второй команды «Иртыша» завершился для «Шахтера-2007» уверенным успехом со счетом 5:0. По два гола на свой счет записали Глеб Макридов и Амир Муратов, еще один мяч в активе Алихана Жакишева.

В поединке за «золото» турнира воспитанники карагандинской кузницы талантов сошлись с ребятами из столичной «Астаны». Юные «горняки» обыграли своего соперника со счетом 3:1 и таким образом завоевали золотые медали. Два раза ворота астанчан поразил Мерей Серик и еще один гол забил Глеб Макридов.

После завершения финальной встречи прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров турнира. Ветеран клуба — Искаков Серик — недавно отпраздновал свой 70-летний юбилей, поэтому церемония началась с поздравлений. Почетные гости вручили ему памятные подарки и зачитали поздравительные письма Президента Казахстанской Федерации футбола Байшакова Сеильды Икрамовича и акима Караганды Аубакирова Нурлана Ерикбаевича.

По итогам турнира индивидуальными наградами были отмечены два воспитанника футбольного центра «Шахтера»: Глеб Макридов стал лучшим бомбардиром, а Серик Мерей лучшим игроком турнира.