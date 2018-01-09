В Караганде прошел областной этап Республиканской школьной олимпиады

В Караганде прошёл областной этап Республиканской школьной олимпиады по 15 предметам, передает пресс-служба акимата Карагандинской области.

В начале января в Караганде прошёл областной этап Республиканской олимпиады школьников по 15 общеобразовательным предметам.

Организаторы интеллектуальных соревнований — Управление образования Карагандинской области и Региональный научно-практический центр «Сарыарка дарыны».

В этом году в областном этапе олимпиады приняли участие 555 учеников 9-11-х классов. Их знания оценивали доктора наук, доценты и кандидаты наук из ведущих вузов области: КарГУ им. Е. Букетова, КарГТУ, КарМУ.

Победителей и призёров олимпиады наградили дипломами. Школьники, занявшие 1-е место, будут защищать честь нашего региона на республиканском этапе.

Команда Карагандинской области на протяжении 10 лет является обладателем звания «Лучшая олимпийская команда», сказали в пресс-службе Управления образования.