В Караганде на улице Ерубаева 10 января сузили дорогу из-за аварийных работ
Корреспондент
2 часа назад
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Аварийные работы главное дороги караганда Карагандинская область 2018-01-10
В Караганде 10 января в связи с аварийными работами произведено сужение дороги на улице Ерубаева, сообщили пресс-служба акима города.
Бригада ТОО «Караганды Су» работает на ликвидации аварии на водопроводе по ул. Ерубаева, 45. На время работ снижено давление в водопроводной сети в этом районе.
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