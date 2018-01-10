В Караганде на улице Ерубаева 10 января сузили дорогу из-за аварийных работ

В Караганде 10 января в связи с аварийными работами произведено сужение дороги на улице Ерубаева, сообщили пресс-служба акима города.

Бригада ТОО «Караганды Су» работает на ликвидации аварии на водопроводе по ул. Ерубаева, 45. На время работ снижено давление в водопроводной сети в этом районе.