В 2018 году в Казахстане появятся новые авиарейсы

Какие авиарейсы будут субсидироваться в 2018 году, рассказало ИА «NewTimes.kz».

Для удовлетворения потребности населения в воздушном сообщении столицы с регионами, связи между областями, а также доступности туристических объектов в 2018 году будет субсидироваться ряд маршрутов.

В 2018 году будут субсидироваться следующие маршруты:

1) Караганда – Кызылорда – Караганда, не менее 1 раза в неделю, с тарифом 18 тыс тенге;

2) Усть-Каменогорск – Караганда, не менее 2 раз в неделю с тарифом 20 тыс тенге;

3) Кокшетау – Актау, не менее 2 раз в неделю с тарифом 20 тыс тенге;

4) Алматы – Кокшетау, не менее 2 раз в неделю с тарифом 18 тыс тенге;

5) Алматы – Петропавловск, не менее 2 раз в неделю, с тарифом 20 тыс тенге;

6) Астана – Талдыкорган, не менее 7 раз в неделю, с тарифом 24 500 тенге;

7) Петропавловск – Шымкент, не менее 1 раза в неделю с тарифом 20 тыс тенге;

8) Астана – Петропавловск, не менее 1 раза в неделю, с тарифом 14 300 тенге;

9) Астана – Ушарал ( оз. Алаколь) не менее 2 раз в неделю, с тарифом 20 тыс тенге;

10) Алматы – Балхаш, не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом с 14 тыс тенге;

11) Астана – Урджар (оз. Алаколь), не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом 19 500 тенге;

12) Алматы – Урджар (оз. Алаколь), не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом 16 тыс тенге.

«Все тарифы указаны для перелёта в одну сторону. Программа субсидирования авиарейсов функционирует с 2002 года и за период ее существования на коммерческую основу были переведены более 10 авиамаршрутов. В настоящее время одним из основных приоритетов программы является развитие туристических направлений внутри Казахстана», — сообщили в ведомстве.