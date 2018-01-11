Столичные эксперты признали воду в Жезказгане не соответствующую стандартам

Как указано в заключении санитарно-химического исследования, вода является некачественной.

Готово заключение республиканского государственного предприятия «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» медицинского центра Управления делами президента, которое проводило анализ питьевой и горячей воды, поступающей в квартиры жителей Жезказгана, передает Today.kz.

Как указано в заключении санитарно-химического исследования, вода является некачественной.

«Результаты анализа образцов не соответствуют требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Правила утверждены приказом министра национальной экономики РК № 209 от 16.03.2015 года», — написано в заключении.

Документ подписали четверо химиков-лаборантов, один фельдшер-лаборант, заведующий лабораторией и руководитель «Центра Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Ерлан Киясов.

«Что и требовалось доказать – холодная и горячая вода некачественные. А значит – воду пить небезопасно, купаться в горячей воде тоже нельзя», — говорит житель Жезказгана Берик Жагипаров.

В декабре 2017 года сообщалось, что жители Жезказгана жалуются на цвет и запах горячей воды, которая поступает в их квартиры. Не устраивает горожан и качество питьевой воды. Порядка 40 процентов воды горожане берут из скважин, остальную — из Кенгирского водохранилища, которое было построено больше полувека назад.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов сделал устное замечание своему заместителю по вопросам энергетики, ЖКХ и ЧС Анатолию Шкарупе за то, что жители Жезказгана вынужденно пользуются ржавой горячей водой с неприятным запахом. Кошанов поручил заместителю акима области ехать в Жезказган, чтобы разобраться с ситуацией на месте.