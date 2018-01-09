События 9 января

9 января в мире отмечают:

День игры в прятки с зимой

Республика Сербская — День Республики

День совершеннолетия в Японии

События:

1951 — Официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

1960 — Приказом Министерства культуры Казахской ССР Алма-Атинская киностудия художественных и хроникальных фильмов переименована в киностудию «Казахфильм».

2007 — Представлен первый iPhone.

2012 — Национальный банк РК выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 5000 тенге с измененным дизайном образца 2011 года.

Родились:

1923 — Эдуард Савельевич Колмановский, русский советский композитор, народный артист СССР.

1944 — Джимми Пейдж, гитарист, участник «Led Zeppelin».

1955 — Дж. К. Симмонс, американский актёр кино и телевидения. Больше всего известен по ролям доктора Шкоды в сериале «Закон и порядок», неонациста Шиллингера в тюремной драме HBO «Тюрьма Оз», Джоны Джеймсона в серии фильмов «Человек-паук» и подрывника Газа Панкейка в фильме братьев Коэнов «Игры джентльменов». Был удостоен множества наград, в том числе «Золотого глобуса», BAFTA и «Оскар» за роль дирижёра-тирана в психологической драме «Одержимость».

1965 — Хаддавэй, англоязычный поп-музыкант. Самый большой успех выпал в 1993 году после встречи с Тони Хендриком, известным музыкальным продюсером из Coconut Records (A La Carte, Bad Boys Blue, Xanadu, Silent Circle, Londonbeat). Дебютный сингл «What Is Love» (1993) занял первое место в чартах практически всех стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки.

1978 — Александр Маклин, американский музыкант, певец, участник группы Backstreet Boys.

1989 — Нина Добрев, канадская актриса болгарского происхождения, фотомодель и гимнастка. В начале 2009 года Добрев была приглашена на главную роль в американском сериале «Дневники вампира», снятый по мотивам серии одноимённых романов писательницы Лизы Джейн Смит, в которых рассказывается история девушки по имени Елена, по воле рока ставшей причиной смертельной схватки братьев-вампиров.