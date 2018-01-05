События 5 января

5 января в мире отмечают:

Международный разгрузочный день

День работников социальной защиты в Беларуси

Национальный день птиц в США

События:

1731 — В Москве были зажжены первые уличные фонари. Всего было установлено 520 масляных фонарей.

1933 — В Сан-Франциско начинается строительство одного из самых известных в мире мостов над проливом Золотые ворота. Этот мост соединил город Сан-Франциско и южную часть округа Марин.

1948 (70 лет) — Студия «Уорнер Бразерз» показала первый цветной документальный фильм.

1956 произошла первая высадка на берег Антарктиды советской антарктической экспедиции. Уже в феврале того же года была основала антарктическая станция «Мирный».

1957 — В первом номере журнала «Техника — молодёжи» за 1957 год началась публикация романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» — этапного в развитии советской фантастики.

1973 (45 лет) — Впервые в США перед посадкой на самолеты проводилось сканирование пассажиров электронными металлоискателями.

Родились:

1885 — Кинг Кэмп Жиллетт, американский изобретатель и первый производитель безопасных бритв, основатель фирмы The Gillette Company. За два года Жиллетт стал миллионером благодаря предпринимательскому таланту.

1931 — Роберт Дюваль, американский актёр, режиссёр и продюсер, снявшийся в таких значительных картинах, как «Военно-полевой госпиталь», «Крёстный отец» и «Апокалипсис сегодня». Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме 1983 года «Нежное милосердие».

1932 — Умберто Эко, итальянский учёный, философ, специалист по семиотике и средневековой эстетике, теоретик культуры, литературный критик, писатель, публицист. Автор романа «Имя Розы» и др.

1941 — Хаяо Миядзаки, японский режиссёр-аниматор, писатель. Вместе с Исао Такахатой основал анимационную студию — «Студию Гибли». Обладатель внеконкурсного почётного «Оскара» 2014 года — «за оказание глубокого влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая её безграничный потенциал».

1946 — Дайан Китон, американская актриса, кинорежиссёр и продюсер. Обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл». Также известна благодаря трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец» и фильмам Вуди Аллена.

1969 — Мэрилин Мэнсон, американский рок-певец, композитор, актёр, поэт-песенник, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson. Его сценический псевдоним сформирован из сложения имён двух американских знаковых фигур 1960-х годов, а именно актрисы Мэрилин Монро и осуждённого Чарльза Мэнсона.