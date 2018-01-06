Сколько дней будут работать казахстанцы в 2018 году

Календарь праздников на 2018 год в Казахстане появился на eGov, передает tengrinews.kz.
Государственными праздниками, согласно закону «О праздниках в Республике Казахстан», являются праздники, отмечаемые в следующие дни:
Новый год — 1-2 января;
Международный женский день — 8 марта;
Наурыз мейрамы — 21-23 марта;
Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;
День защитника Отечества — 7 мая;
День Победы — 9 мая;
День Столицы — 6 июля;
День Конституции Республики Казахстан — 30 августа;
День Первого Президента Республики Казахстан — 1 декабря.
По данным сайта, в случае, если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.
Ранее постановлением правительства Казахстана были перенесены дни отдыха в 2018 году.
Согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.
В 2018 году казахстанцы отдохнут 119 дней. Рабочих дней будет 246 при пятидневной рабочей неделе.