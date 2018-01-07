С Рождеством!

В православии Рождество празднуется 7 января — воспоминание рождения Иисуса Христа.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница): накануне праздника соблюдается строгий пост. После наступают святки (12 дней), в течение которых отмечается праздник.

Novoetv.kz поздравляет вас Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаем мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ!

Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!