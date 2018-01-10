Поздравляем с Днем Национальной гвардии Республики Казахстан

10 января 2018 года — 26 лет со дня образования Внутренних войск, ныне Национальной гвардии Республики Казахстан, которые были созданы указом главы государства с обретением страной независимости.Национальная гвардия Республики Казахстан входит в единую систему органов внутренних дел Республики Казахстан и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.

Novoetv.kz поздравляет вас с этим славным праздником, посвященным войскам национальной гвардии, куда традиционно входили честные, справедливые, патриотичные и верные своему слову мужчины. Желаем вам мирного неба над головой, спокойствия и стабильности, крепкого несокрушимого здоровья и надёжного тыла в лице вашей семьи. Пусть всегда вы будете опорой и поддержкой своей страны, достойными представителями своего Отечества.