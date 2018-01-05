Потепление после морозов ожидается в Казахстане

В ближайшие дни в большинстве областей сохранится холодная погода без осадков, температура местами будет на 13 градусов ниже нормы, передает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В выходные дни, 6-8 января, отрог Сибирского антициклона продолжит удерживать холодную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей Казахстана. Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 3…5 градусов, на востоке республики она будет ниже обычной на 7…13 градусов», — сообщают синоптики.

Однако позже теплый и влажный атлантический воздух будет постепенно наступать сначала на западные, а к понедельнику и на северные, центральные и южные области Казахстана, принося с собой не только повышение температуры, но и осадки.