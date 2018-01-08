Потепление и осадки идут в Казахстан

С повышением температуры 9-11 января ожидается и гололед.

Потепление и осадки ожидаются в Казахстане 9-11 января. Повышение температуры принесет с собой атлантический циклон из России, передает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С европейской части России на Казахстан смещаются атмосферные фронты, связанные с атлантическим циклоном. В предстоящие трое суток в большинстве областей республики сначала с теплыми, затем и с холодными атмосферными фронтами местами ожидаются снегопады, метели, западный ветер до 15-23 метров в секунду», — сообщили синоптики.

Кроме того, ожидается, что с повышением температуры воздуха образуется гололед.

Ранее специалисты РГП «Казгидромет» сообщали, что на большей части страны температурный фон в январе ожидается на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений. Исключение составят западные и крайние южные регионы Казахстана, где температурный фон, скорее всего, будет близок к норме. Количество осадков за месяц прогнозируется около нормы на западе, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.