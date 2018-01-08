Открылась персональная выставка карагандинского художника

В Областном музее изобразительного искусства открылась выставка художника Ерлана Гаймолдина, сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

«Год начался с такой замечательной выставки, и мы думаем, что он будет насыщенным.В 2018-м нашему музею исполнится 30 лет, поэтому все выставки будут посвящены юбилею. В честь него мы также решили организовать проект «Новые имена», в рамках которого и представляем вниманию зрителей работы художника Ерлана Гаймолдина», — говорит директор Областного музея изобразительного искусства Бибигуль Кудабаева.

Выставка этого художника открылась в Караганде впервые: экспозиция составлена из 26 живописных работ. Как подчёркивают организаторы выставки, автор работает в уникальной и даже удивительной манере, а тема его работ навеяна культурой и эпосом казахского народа, мифологией саков и тюрков, творчеством художника-импрессиониста Модильяни, а также телепередачами о природе вещей и науке.

«Это моя вторая выставка, первая прошла в Астане. Здесь представлены новые работы. В них отображена история Казахстана и казахского народа. Я люблю историю, поэтому с ней в основном связана и тематика моих картин. Например, «Оэлун» — это мать Чингисхана, она держит стрелы. Четыре из них — это её сыновья, а сломанная стрела — дочь, которая умерла», — рассказывает Ерлан Гаймолдин.

Ерлан Гаймолдин родился 24 апреля 1961 года в Караганде. Учился в Алма-Атинском художественном училище имени Гоголя и в Алма-Атинском Государственном театрально-художественном институте (сейчас Казахская национальная академия искусств им. Жургенова).

Работы художника можно увидеть в Областном музее изобразительного искусства по адресу: пр-т Бухар-жырау, 76. Выставка продлится до 14 января.