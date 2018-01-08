Новые спортивные сооружения появятся в Караганде

В Караганде в течение нынешнего года и до конца 2020 года построят футбольный манеж на 3 000 мест, два бассейна, стадион на 20 тысяч мест, школу технических видов спорта и технического творчества, легкоатлетический манеж, центр борьбы.

Проекты в сфере спорта презентовали акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову.

Как сообщили в пресс-службе акимата области, спортивные сооружения возведут в период 2018-2020 годов. Основная часть этих проектов будет реализована по механизму государственно-частного партнерства.

В частности, два бассейна — детский и взрослый появятся в Октябрьском районе Караганды. Причем, значительная часть детей смогут плавать бесплатно в рамках размещения государственного заказа.

На площади 3 тысячи квадратных метров активно строится спорткомплекс «Аманат Арена» для развития любительского мини-футбола. Объект является примером участия бизнеса в реализации программы «Рухани жаңғыру». Откроется 9 февраля. В спорткомплексе имеются два зала с трибунами на 400 мест. Проект реализуется на частные инвестиции, в строительство вложено почти 300 миллионов тенге. Мини-футбол в регионе популярен. В лигу сейчас входят 53 команды: 45 молодежных и 8 ветеранских.

В этом году начнется строительство еще одного спортивного комплекса с залами художественной гимнастики и единоборств. Его будет строить предприниматель за свои средства. Аким области Ерлан Кошанов поблагодарил бизнесмена за участие в реализации программы «Туған жер».

«При строительстве спортивных объектов особое внимание нужно уделять спальным районам. Там у нас растут чемпионы, а спортивных залов нет. Нам крайне необходимо открывать спортивные комплексы в Майкудуке, Пришахтинске, Сортировке, в том числе по линии государственно-частного партнерства», — сказал Ерлан Кошанов.