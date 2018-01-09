Назначен новый главный тренер «Шахтера»

Главным тренером карагандинского футбольного клуба «Шахтер» стал 46-летний белорусский специалист Владимир Журавель, а исполнительным директором клуба назначен 31-летний Алибек Урузгалиев.

Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, наставника команды и исполнительного директора представила руководитель управления физической культуры и спорта Наталья Сухорукова.

Владимир Журавель прежде возглавлял брестский «Динамо» и покинул этот пост в декабре 2017 года. Под его руководством в ушедшем сезоне команда завоевала Кубок Беларуси и показала лучший результат за последние 25 лет.

«В прошлом сезоне я работал в футбольном клубе «Динамо-Брест». Мы заняли четвертое место и после десятилетней паузы взяли Кубок Беларуси. Команда давно таких результатов не достигала. По определенным обстоятельствам в конце сезона мы прекратили отношения. Я давно хотел что-то поменять в своей спортивной жизни. Для меня «Шахтер» — это новые реалии, обстановка и очередной вызов, который я с удовольствием принял», — сказал Владимир Журавель.

Он поблагодарил за доверие акима Карагандинской области Ерлана Кошанова и пообещал оправдать надежды болельщиков. С новым главным тренером «Шахтер» отправляется на первый учебно-тренировочный сбор в турецкую Анталию. Он стартует 9 января и продлится до 29 января.

Новый директор клуба «Шахтер» Алибек Урузгалиев прежде работал в области финансового аудита и сфере бизнеса.

«В этом году «Шахтер» празднует свой 60-летний юбилей. Это вдвойне накладывает ответственность на нас. Будем работать 24 часа в сутки, чтобы выполнить все поставленные цели на сезон», — заявил новый менеджер клуба.