Музей Геннадия Головкина открыли в Караганде

Небольшой музей, своеобразный зал славы открыли в здании физкультурно-оздоровительного комплекса, названного в честь именитого боксера Геннадия Головкина, в Караганде.
Мама спортсмена передала в зал славы грамоты и кубки, которые сын получал на заре карьеры.
Как рассказал заведующий комплексом Руслан Сайфимилюков, музей представляет собой стеклянные витрины и афиши боев боксера.
«Специальные стеллажи, витрины мы заказывали. Их привезли, установили. Мы выставили боксерские перчатки Геннадия, афиши его боев, кроссовки, шорты, в которых он выступал на Олимпийских играх. Повесили чапан с аббревиатурой золотыми буквами GGG, в котором Головкин выходил на ринг. Музей – это громко сказано. Это своеобразный уголок достижений нашего кумира», — сказал заведующий ФОК.
Помогла администрации комплекса мама Геннадия, передав грамоты и кубки, которые сын получал на заре спортивной карьеры.
Ранее сообщалось, что планы открыть музей появились у администрации физкультурно-оздоровительного комплекса имени Геннадия Головкина в ноябре 2017 года.
Напомним, в любительском боксе Геннадий Головкин был семикратным чемпионом Казахстана, чемпионом мира среди молодежи 2000 года, обладателем Кубка мира среди нефтяных стран 2001 года, чемпионом ІІІ Восточно-Азиатских игр (2001), чемпионом мира в 2003 году и завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2004.
На профессиональном ринге он остается непобедимым и является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
В открытии спорткомплекса Геннадий Головкин участвовал лично. В новом трехэтажном здании есть 25-метровый бассейн, залы бокса, тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами, два футбольных поля. Занятия для детей проводятся как бесплатно, так и в коммерческих группах.
По материалам Today.kz