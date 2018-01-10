Музей Геннадия Головкина открыли в Караганде

Небольшой музей, своеобразный зал славы открыли в здании физкультурно-оздоровительного комплекса, названного в честь именитого боксера Геннадия Головкина, в Караганде.



Мама спортсмена передала в зал славы грамоты и кубки, которые сын получал на заре карьеры.

Как рассказал заведующий комплексом Руслан Сайфимилюков, музей представляет собой стеклянные витрины и афиши боев боксера.

«Специальные стеллажи, витрины мы заказывали. Их привезли, установили. Мы выставили боксерские перчатки Геннадия, афиши его боев, кроссовки, шорты, в которых он выступал на Олимпийских играх. Повесили чапан с аббревиатурой золотыми буквами GGG, в котором Головкин выходил на ринг. Музей – это громко сказано. Это своеобразный уголок достижений нашего кумира», — сказал заведующий ФОК.

Помогла администрации комплекса мама Геннадия, передав грамоты и кубки, которые сын получал на заре спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что планы открыть музей появились у администрации физкультурно-оздоровительного комплекса имени Геннадия Головкина в ноябре 2017 года.

Напомним, в любительском боксе Геннадий Головкин был семикратным чемпионом Казахстана, чемпионом мира среди молодежи 2000 года, обладателем Кубка мира среди нефтяных стран 2001 года, чемпионом ІІІ Восточно-Азиатских игр (2001), чемпионом мира в 2003 году и завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2004.

На профессиональном ринге он остается непобедимым и является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.

В открытии спорткомплекса Геннадий Головкин участвовал лично. В новом трехэтажном здании есть 25-метровый бассейн, залы бокса, тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами, два футбольных поля. Занятия для детей проводятся как бесплатно, так и в коммерческих группах.

По материалам Today.kz