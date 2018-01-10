Лучших работников назвали в Каркаралинске

В Каркаралинском районе назвали имена лучших работников разных сфер, передает kartv.kz.



На звание лучших было 20 номинатов, которые представляли разные сферы: предпринимательство, сельское хозяйство, охрана природы образование, здравоохранение и не только.

Все эти люди своим трудом доказали, что добиться можно многого, если отдавать все силы любимому делу. Среди аграриев лучшим стал Арман Мырзабеков. Досжан Байгунаков получил награду в сфере охраны природы. А Меир Мубараков и Валерий Тулупов достигли успехов в предпринимательстве и туризме. Меценат Ербол Толеуов победил в номинации «Щедрое сердце». Личностью года признали Айдына Мезгильбаева.

«В сельскохозяйственной сфере произведено продукции на 24 млрд тенге, это больше, чем было запланировано. Хорошие показатели достигнуты и в других сферах. Я думаю, что такие результаты не стали бы возможными без работников, которые трудятся ради развития не только района, но и страны в целом»,- сказал Халел Максутов, аким Каркаралинского района.

Во время церемонии награждения состоялся грандиозный концерт. В Каркаралинском районе подвели и итоги реализации различных госпрограмм. В рамках развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в райцентре открыли аптеку. Стоимость проекта 15 млн тенге, это собственные и заёмные средства.