Какие изменения введут в работе мобильных операторов, рассказали в МИК РК

Операторов мобильной связи обязали отменить минусовый баланс при роуминге, а допуслуги подключать по заявлению.

В Казахстане улучшили правила, регламентирующие работу операторов мобильной связи. Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на своей странице в Facebook сообщил о том, что Министерство вводит изменения в Правила оказания услуг связи.

Подробнее о нововведениях заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МИК Виталий Ярошенко рассказал телеканалу КТК.

Новые правила не позволят операторам связи оказывать услуги при отсутствии средств на лицевом счете абонента.

«Наиболее частой проблемой пользователей становится так называемый минусовой баланс. То есть люди, выезжая за рубеж, открывают услугу роуминга. При выезде они имеют на своем счету пять, 10, 30 тысяч тенге, а по возвращению получают долги – минус 200 тысяч, минус 300 тысяч. Чтобы избежать таких ситуаций, операторы сотовой связи теперь обязаны оказывать услуги только в пределах той суммы, которая есть на счету абонента», – сообщил Виталий Ярошенко.

Дополнительные услуги мобильной связи будут оказываться теперь только по заявлению абонента. Если пользователь получает услуги, на которые он не подавал заявления (не подключал либо подключил по ошибке), он вправе их не оплачивать. Это такие услуги как гороскопы, SMS-рассылки, реклама и так далее. Заявление на подключение и отключение услуг можно подать как в письменном виде оператору, так и через справочно-информационную службу.

Обновлённые правила навели порядок и в формировании тарифных планов. Операторы мобильной связи формируют их самостоятельно. Однако раньше не регламентировалось, как операторам поступать, если услуга исчерпана.

«Допустим, вы подключили тарифный план, предусматривающий у вас звонок на другого оператора, например, 30 минут, определённый пакет SMS-сообщений, допустим, 300, и 10 Гб интернет-трафика. Вы активно пользовались интернетом и исчерпали свой лимит, – привёл пример Виталий Ярошенко. – Разные операторы в данном случае поступали по-разному: некоторые просто приостанавливали вам все услуги, включая голос и SMS, хотя у вас в пакете были эти услуги. Другие начинали оказывать данные услуги уже по другому тарифу. Абонентский счёт обнулялся, и пользователь писал к нам жалобу: как так, он купил тарифный план за 1000 тенге, плюс на его счету было 1000 тенге, а сейчас на счету ноль и услуги не оказываются, верните деньги. Чтобы такого не происходило, теперь оператор сотовой связи обязан получать согласие абонента на то, что он дополнительный объём услуг будет оказывать в данном тарифном плане».

После отмены так называемого мобильного рабства 1 января 2016 года это наиболее существенные нововведения в сфере оказания услуг сотовой связи в Казахстане, сообщает «КТК».

Как отметил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, в ближайшее время полный текст документа будет опубликован в СМИ, после чего в 10-дневный срок вступит в силу.

По данным опроса, проведённого в октябре 2017 года, большинство казахстанцев платят за мобильную связь от 1000 до 2000 тенге в месяц. За год количество абонентов увеличилось на 7%.

Однако, как сообщал energyprom.kz, операторы мобильной связи выживают в основном за счёт мобильного интернета.