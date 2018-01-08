Как избавиться от уплаты за ненужные услуги в квитанциях

Корреспондент 14 часов назад Комментировать 21

Любые сервисные услуги по обслуживанию общедомового имущества могут появиться только по желанию граждан.

Редакция krisha.kz выяснила, что делать, если вам выставляют ненужные, на ваш взгляд, платежи, и как избавиться от навязанных сервисов «Уборка подъезда», «Видеонаблюдение», «Домофон» и других.

Важно знать, что любые сервисные услуги по обслуживанию общедомового имущества могут появиться только по желанию граждан, а именно при наличии согласия ⅔ собственников квартир. При этом обязательно составление протокола собрания и поквартирного списка согласившихся. Только после этого сервисная компания должна заключить договор об оказании услуги с каждым собственником.

Но иногда документы не оформляют вообще либо подписывает их только правление КСК или управляющая компания. В этом случае жильцы могут провести собрание или письменный опрос и обратиться в сервисную фирму с требованием прекратить обслуживание. Главное, чтобы за отказ проголосовали те же ⅔ жильцов.

Если обслуживающие компании не торопятся прислушаться к мнению жильцов, можно просто убрать из квитанций ненужные строчки. Для этого, например, в ЕРЦ (Астана) или ИВЦ (Алматы) необходимо написать заявление и приложить к нему протокол собрания со списком несогласных.

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Автор: Корреспондент

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