Как избавиться от уплаты за ненужные услуги в квитанциях

Любые сервисные услуги по обслуживанию общедомового имущества могут появиться только по желанию граждан.

Редакция krisha.kz выяснила, что делать, если вам выставляют ненужные, на ваш взгляд, платежи, и как избавиться от навязанных сервисов «Уборка подъезда», «Видеонаблюдение», «Домофон» и других.

Важно знать, что любые сервисные услуги по обслуживанию общедомового имущества могут появиться только по желанию граждан, а именно при наличии согласия ⅔ собственников квартир. При этом обязательно составление протокола собрания и поквартирного списка согласившихся. Только после этого сервисная компания должна заключить договор об оказании услуги с каждым собственником.

Но иногда документы не оформляют вообще либо подписывает их только правление КСК или управляющая компания. В этом случае жильцы могут провести собрание или письменный опрос и обратиться в сервисную фирму с требованием прекратить обслуживание. Главное, чтобы за отказ проголосовали те же ⅔ жильцов.

Если обслуживающие компании не торопятся прислушаться к мнению жильцов, можно просто убрать из квитанций ненужные строчки. Для этого, например, в ЕРЦ (Астана) или ИВЦ (Алматы) необходимо написать заявление и приложить к нему протокол собрания со списком несогласных.